Sky - Ultime di formazione: ballottaggio Mario Rui-Maksimovic, anche Fabian in dubbio

Quale formazione contro il Liverpool? Carlo Ancelotti sta facendo le sue valutazioni e a poco più di 24 ore dalla partita di Anfield deve ancora togliersi qualche dubbio. Il più grande è in difesa: la formula Champions con Maksimovic 'finto terzino' e Di Lorenzo o due esterni di ruolo? La sensazione è che molto dipenderà dalle condizioni di Mario Rui, reduce da un problema muscolare. Altro giocatore in forte dubbio è Fabian, per la stessa ragione: anche lui aveva saltato il Milan. In attacco invece scelte quasi obbligate, con Lozano e Mertens verso una maglia da titolare. A riferirlo è Sky Sport.