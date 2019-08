Sky - Ultime sulla formazione: out Milik che forse non partirà per Torino, confermato l'11 di Firenze

Ultime sulla formazione che scenderà in campo sabato all'Allianz Stadium dalla redazione di Sky Sport. Ci sarà Lozano, che si sta allenando in gruppo, mentre sarà assente Milik che probabilmente non partirà neppure per Torino. Il centravanti polacco anche oggi ha svolto lavoro differenziato. Contro la Juve, dunque, dovrebbe scendere in campo la stessa squadra di Firenze. Ancelotti si affiderà al tridente offensivo che è in grande forma.