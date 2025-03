Slovacchia bloccata in casa: 0-0 con la Slovenia, Lobotka in campo 90’

vedi letture

La Slovacchia non va oltre lo 0-0 in casa contro la Slovenia. La Nazionale allenata da Francesco Calzona pareggia a reti bianche l'andata dello spareggio per un posto nella prossima Lega B di Nations League. Si deciderà tutto, dunque, nel match di ritorno. Novanta minuti per Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli, schierato titolare in cabina di regia, ha giocato l’intera gara.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).