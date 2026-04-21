Ufficiale Slovacchia, Calzona non è più ct: l'ex tecnico del Napoli si è dimesso

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Il suo percorso, iniziato nel luglio 2022, lascia comunque un bilancio significativo in termini di crescita e competitività della squadra.

Come l’Italia, anche la Slovacchia ha fallito la qualificazione ai Mondiali, segnando la fine del ciclo di Francesco Calzona come commissario tecnico. Dopo quattro anni alla guida della Nazionale, il tecnico calabrese ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo avanzata dalla Federazione, aprendo così a una nuova fase della sua carriera, che potrebbe proseguire su una panchina di club o di un’altra selezione. Il suo percorso, iniziato nel luglio 2022, lascia comunque un bilancio significativo in termini di crescita e competitività della squadra.

Il bilancio e le prospettive future

L’esperienza di Calzona è stata impreziosita soprattutto dal cammino a UEFA Euro 2024, dove la Slovacchia ha raggiunto gli ottavi di finale, arrendendosi solo ai supplementari contro l’Inghilterra. In totale, il tecnico chiude con 19 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte in 40 partite. Nella sua carriera ha collaborato a lungo con Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, maturando esperienza in diverse piazze italiane. Da ricordare anche la parentesi al Napoli, dove nel 2024 ha guidato la squadra in Serie A, confermandosi come un allenatore ormai pronto per nuove sfide ad alto livello.