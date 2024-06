Slovacchia, Calzona ritrova il sorriso: battuto 4-0 San Marino

A segno, tra gli altri, anche Tomas Suslov del Verona, giocatore militante nel nostro campionato partito titolare assieme a Gyomber della Salernitana.

Dopo la sfortunata e complicatissima parentesi al Napoli da terzo allenatore nella stagione da campioni d'Italia in carica per gli azzurri, che hanno però infranto record negativi l'anno dopo la vittoria dello Scudetto e nel frattempo ripartiti da Conte, riecco il sorriso sul volto di mister Francesco Calzona. La sua Slovacchia, che si prepara a disputare Euro 2024 in estate, ha infatti comodamente battuto per 4-0 San Marino in amichevole.

A segno, tra gli altri, anche Tomas Suslov del Verona, giocatore militante nel nostro campionato partito titolare assieme a Gyomber della Salernitana. Subentrato nella ripresa Obert del Cagliari, sempre nella Slovacchia, è invece rimasto in panchina il napoletano Lobotka, con cui Calzona ha condiviso gli ultimi mesi anche nel club.