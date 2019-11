Solo Ancelotti e lo staff in ritiro a Castel Volturno: hanno rispettato la decisione del club

A Castel Volturno i giocatori sono andati via dopo l'allenamento, non restando neanche per il pranzo in sede (qui il nostro live). Continua quindi la squadra a tenere la propria linea, non rispettando il ritiro fino al Genoa ordinato dal presidente De Laurentiis. In ritiro sono rimasti invece Ancelotti ed il suo staff, come accaduto già da ieri nel post-partita, rispettano la decisione della società. In sede è presente anche il ds Giuntoli che è in contatto con ADL che in città.