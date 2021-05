Solo il fratello può salvare Pippo Inzaghi

Martedì 18 maggio alle 20:30 si giocherà il recupero della 6ª giornata di ritorno da tra Lazio e Torino. Lazio già sicura del posto in Europa League, mentre ai granata resta da conquistare un punto per la salvezza matematica. In caso di sconfitta gli uomini di Nicola si giocheranno la permanenza in Serie A in un vero e proprio spareggio contro il Benevento, con i sanniti che saranno costretti a vincere. In quel caso il Benenvento agguanterebbe in classifica il Toro e si salverebbe, avendo la meglio negli scontri diretti dopo il 2-2 dell'andata.

Situazione difficilissima per la squadra di Vigorito, ma l'aiuto per Pippo Inzaghi arriva dalla famiglia, il fratello Simone proverà a fare un regalo al tecnico sannita.