SONDAGGIO - Bologna-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli sbanca Bologna e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Gli azzurri reagiscono nel migliore dei modi ai 5 gol rimediati in Coppa Italia contro la Fiorentina e passano al Dall’Ara. L’uomo copertina del match è senz’altro Hirving Lozano, autore di una doppietta. Un gol per tempo e il Napoli conquista tre punti fondamentali anche alla luce dell’incredibile sconfitta casalinga del Milan contro lo Spezia. Da segnalare anche il ritorno in campo di Osimhe, 57 giorni dopo l'infortunio. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.