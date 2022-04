SONDAGGIO - Il 61% degli utenti di TN sta con ADL: giusta la fiducia in Spalletti

Dopo le due delusioni casalinghe con Fiorentina e Roma e clamoroso ko di Empoli, in casa Napoli si sono aperte le discussioni sulla squadra e sulla posizione di Spalletti.

Dopo le due delusioni casalinghe con Fiorentina e Roma e clamoroso ko di Empoli, in casa Napoli si sono aperte le discussioni sulla squadra e sulla posizione di Spalletti. De Laurentiis inizialmente aveva ordinato il ritiro, poi trasformato in cene da integrare alle giornate a Castel Volturno. Ieri nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il patron azzurro ha confermato la fiducia a Spalletti e fatto capire che sarà lui l’allenatore del Napoli dei prossimi anni. Gli utenti di TuttoNapoli.net, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione si è schierato dalla parte del tecnico. Per il 61% merita la conferma il prossimo anno, il restante 39% vorrebbe invece cambiare allenatore al termine della stagione. Rispondi anche tu al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).