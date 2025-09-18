SONDAGGIO - Il Manchester batte il Napoli 2-0. Chi è stato il peggiore in campo? Vota anche tu

Solo applausi al Napoli di Antonio Conte che esce si sconfitto dall'Etihad Stadium ma a testa alta e con tanto orgoglio. L'espulsione di Di Lorenzo nei primi minuti condiziona totalmente la gara degli azzurri costretti a rintanare nella difesa. Alla fine sono due gioielli del City a battere la porta ben difesa da M.Savic. 

Chi è stato il peggiore in campo? Vota qui