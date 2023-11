SONDAGGIO - Il Mazzarri-bis parte alla grande! 2-1 Napoli a Bergamo: chi è stato il migliore?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna Walter Mazzarri e rianima il Napoli. E' buona, ottima la prima dell'allenatore di San Vincenzo, per la seconda volta sulla panchina azzurra. A Bergamo, contro l'Atalanta, Kvaratskhelia ed Elmas firmano il 2-1. Agli orobici non basta la rete di Lookman in apertura di secondo tempo. I partenopei tornano a vincere e mandano un messaggio al campionato. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.