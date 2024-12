SONDAGGIO - Il Napoli batte 1-0 il Venezia, chi è stato il migliore? Vota anche tu!

Il Napoli vince contro il Venezia grazie alla rete di Raspadori e si regala la vetta della classifica per la fine dell'anno: una partita dominata e con tantissime occasioni viene decisa solo alla fine dal sinistro potentissimo di Raspadori trovato dall'ennesimo assist di David Neres. Nel primo tempo Lukaku ha sbagliato un calcio di rigore guadagnato da Olivera, e nel secondo il belga ha colpito un palo.

Prova più che sufficiente per gli azzurri che tornano dopo alcune settimane in testa alla classifica e portano a 3 le vittorie consecutive. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!