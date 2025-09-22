SONDAGGIO - Il Napoli batte 3-2 il Pisa. Chi è stato il migliore? Vota anche tu

Il Napoli si rialza subito dalla sconfitta di Champions League contro il Manchester City, battendo il Pisa in questo posticipo con il risultato di 3-2. Apre le danze il gol di Gilmour a cui risponde Nzola da rigore nella ripresa, poi Spinazzola sigla il nuovo vantaggio e Lucca il tris... nel finale Lorran accorcia le distanze e fa tremare gli azzurri. Così la squadra di Antonio Conte va a punteggio pieno, a quota 12 punti, e sale da sola in testa alla classifica.

Per te chi è stato il migliore in campo? VOTA QUI!