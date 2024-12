SONDAGGIO - Il Napoli batte il Genoa, chi è stato il migliore? Vota anche tu!

Il Napoli batte il Genoa per 1-2: pronti via ed in pochi minuti gli azzurri ne fa due. Entrambi i gol arrivano di testa, prima Anguissa su intuizione di David Neres, e poi Rrhamani sul cross di Lobotka. Il Genoa appare timido e disordinato, il Napoli ha invece molta libertà di gestione e pressione, rischiando solo una volta nel primo tempo.

Nel secondo invece i padroni di casa entrano con un piglio diverso e accorciano praticamente subito le distanze con il gol di Pinamonti. Tanti i rischi corsi nel secondo tempo con più volte Meret determinante con le sue parate. Vittoria che riporta momentaneamente il Napoli in testa alla classifica. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net