SONDAGGIO - Il Napoli batte la Juve 2-1: chi è stato il migliore degli azzurri?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte la Juventus, vince e fa festa, al termine di un match dalle mille emozioni. Nel primo tempo l'1-0 di Kvaratskhelia al volo, nella ripresa il pari di Chiesa all'80' e il rigore sbagliato da Osimhen ma ribadito in fondo al sacco da Raspadori, ancora lui contro i bianconeri. Finisce 2-1. Seconda vittoria consecutiva per gli azzurri e la grande sensazione che con Calzona la squadra campione d'Italia si sia finalmente ritrovata. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.