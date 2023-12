SONDAGGIO - Il Napoli cade ancora al Maradona, l’Inter vince 3-0: chi è stato il migliore?

TuttoNapoli.net

Altra sconfitta in casa per il Napoli. L’Inter espugna lo Stadio Diego Armando Maradona con una vittoria per 3-0 e si riprende il primato in solitaria in classifica a quota 35 punti. Sconfitta pesante per gli azzurri che falliscono la possibilità di accorciare sui nerazzurri e si ritrovano appaiati alla Roma. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.