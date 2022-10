SONDAGGIO - Il Napoli non si ferma più, 3-2 al Bologna: chi è stato il migliore in campo?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol e spettacolo al Maradona, il Napoli trova la decima vittoria consecutiva fra campionato e Champions: 3-2 al Bologna al termine di una gara divertente e ricca di gol. Decisivi i cambi di Spalletti nella ripresa e il gol di Osimhen al 69’ che regala agli azzurri il primato in classifica. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.