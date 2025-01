SONDAGGIO - Il Napoli rimonta la Juventus! Chi è stato il migliore? Vota anche tu!

IL NAPOLI VINCE ANCORA! Cala il settebello la squadra azzurra che va a sette vittorie consecutive: battuta anche la Juventus in una gara pirotecnica! 53 punti e primo posto in classifica solidissimo. Gara iniziata in salita con il gol (fortuito) di Kolo Muani al 42', ma la reazione degli azzurri è epica. Secondo tempo completamente dominato, 10 tiri a 0 e sopratutto Anguissa e Lukaku (su rigore) ribaltano il risultato. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!