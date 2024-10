SONDAGGIO - Il Napoli supera il Lecce, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Nella nona giornata di campionato il Napoli supera anche il Lecce grazie alla rete del capitano Di Lorenzo: il terzino destro sfrutta la ribattuta di Falcone dopo il colpo di testa di McTominay e regala 3 punti fondamentali al Napoli. Azzurri solidi e compatti per tutta la gara, pochissimi rischi corsi ma risultato sbloccato solo nel finale. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net