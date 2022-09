SONDAGGIO - Lazio-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli espugna l'Olimpico e ritrova il successo in campionato dopo due pareggi consecutivi!

Il Napoli espugna l'Olimpico e ritrova il successo in campionato dopo due pareggi consecutivi! Vittoria in rimonta sulla Lazio grazie ad un secondi tempo straordinario: decisivo il gol di Kvaratskhelia che regala i tre punti agli azzurri. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.