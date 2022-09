SONDAGGIO - Napoli-Spezia, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti d'oro per il Napoli: sofferti ma importantissimi per dare continuità e continuare il percorso in campionato. Decisivo un gol di Giacomo Raspadori, l'uomo della partita: dopo una prestazione così così, l'ex Sassuolo trova la sua prima rete in maglia azzurra e regala il successo al Napoli. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.