SONDAGGIO - Tris all’Eintracht, il Napoli va ai quarti! Chi è stato il migliore in campo?

Doveva essere la notte della storia, lo è stata. Il Napoli risolve la pratica Eintracht di Francoforte grazie ai gol di Victor Osimhen e al rigore di Zielinski. Il 3-0 finale è una sentenza che, sommata allo 0-2 della Deutsche Park Arena, significa quarti di finale per la prima volta per gli azzurri di Luciano Spalletti con un luccicante 5-0. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.