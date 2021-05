Spalletti al Napoli ritrova tre calciatori che ha già allenato

Luciano Spalletti al Napoli ritroverà tre calciatori che ha avuto alle sue dipendenze nelle scorse stagioni. Si tratta di: Kostas Manolas, Mario Rui e Matteo Politano.

MANOLAS - Il nuovo tecnico del Napoli ha già allentato Manolas alla Roma nel 2016/17. Ben 33 presenze in campionato per il difensore greco, 32 da titolare, in quella stagione che culminò con la qualificazione in Champions League. La Roma, che vide l’addio al calcio di Totti, arrivò infatti seconda con 87 punti, davanti di un punto al Napoli di Sarri. Positiva la stagione di Manolas che collezionò in tutto 45 presenze e fu l’autore di 3 assist.

MARIO RUI - Nello stesso anno alla Roma, Spalletti allenò anche Mario Rui. Meno spazio per il portoghese, che collezionò 10 presenze totali, appena 5 in campionato. Il titolare in quel ruolo era Emerson Palmieri, accostato in questi giorni al Napoli, la coppia di terzini sinistri potrebbe quindi ricomporsi.

POLITANO - Ultimo dei tre azzurri già allenati da Spalletti è Matteo Politano, all’Inter nella stagione 2018/19. La prima stagione in nerazzurro dell’esterno destro fu positiva: debutto in Champions, 48 presenze totali, 36 in Serie A con 5 reti e 5 assist. L’anno seguente per l’ex Sassuolo le cose cambiarono con l’arrivo di Conte e il cambio di modulo, motivo che portò alla cessione al Napoli a gennaio.