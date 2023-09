Spalletti, che abisso con Garcia! Ricordate cosa disse quando lo sostituì alla Roma?

Rudi Garcia quando è arrivato a Napoli nel giorno della conferenza di presentazione non ha mai citato Spalletti

Rudi Garcia quando è arrivato a Napoli nel giorno della conferenza di presentazione non ha mai citato Spalletti, l'allenatore del primo scudetto senza Maradona. Non sentì l'esigenza di ringraziarlo per il lavoro svolto nonostante avesse appena da lui ricevuto una squadra col tricolore. Una macchina perfetta. Non contento, Garcia parlando di Lobotka disse di non conoscere il passato e infatti i risultati sono stati evidenti con una squadra brutta da vedere senza gioco né idee e singoli scontenti come confermato dal plateale gesto di Kvaratskhelia al momento del cambio di Genova.

Ma come si comportò Luciano Spalletti nel 2016 quando invece fu lui ad ereditare la panchina giallorossa dopo l'esonero di Garcia? Tutt'altro stile per l'attuale ct dell'Italia (oggi in visita alla Juventus alla Continassa) che spese senza vergogna parole d'elogio per il francese: "Garcia ha fatto un buon lavoro, gli ho visto giocare partite splendide a questa squadra qui, dei periodi splendidi. Lui ha un credo calcistico, un modo di lavorare, ha fatto tutto quello che doveva fare. Io probabilmente voglio cambiare qualcosa però poi l'obiettivo è sempre quello: riuscire a farla diventare una squadra che ha una continuità. Lui ha anche conquistato dei record e si accorgerà che farà la sua carriera da solo. Anche altri sono stati esonerati. In bocca al lupo per la sua carriera".