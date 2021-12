Spalletti deve interrompere la maledizione Sassuolo: ultima vittoria nel 2017

Da 1.718 giorni Luciano Spalletti, Napoli, non riesce a superare il Sassuolo in campionato. Il calendario segnava la data del 19 marzo 2017 quando la Roma si impose all’Olimpico per 3-1.

Quindi ecco il passaggio sulla panchina dell’Inter e l’arrivo di 3 sconfitte di fila, prima del pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel più recente scontro diretto, 20esima giornata 2018-2019.

Quella di stasera sarà anche un prima volta. Anzi, una doppia prima volta.

Spalletti confronterà il suo calcio con quello del collega Alessio Dionisi, mai sfidato prima d’oggi in match di campionato. Copia-incolla per quanto riguarda i faccia a faccia fra il mister dei neroverdi e il club campano.

Attenzione: Dionisi in questo torneo s’è già tolto la soddisfazione di battere la Vecchia Signora e il Diavolo. Non solo. Contro Roma, Atalanta, Inter ha sì perso, ma sempre di misura, per 1-2.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

3 vittorie Spalletti

1 pareggio

3 vittorie Sassuolo

9 gol fatti dalle squadre di Spalletti

6 gol fatti dal Sassuolo