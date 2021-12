Spalletti e la differenza con Gattuso quando disse: "Granada? Dove andiamo senza 10 giocatori?"

Anche dopo l'infortunio di Lozano, e l'indisposizione che ha tenuto fuori all'ultimo momento Politano, Luciano Spalletti non ha perso la calma ed ha provato a minimizzare senza dare alibi alla squadra. In tanti in questi giorni hanno rimarcato la differenza di approccio rispetto a Rino Gattuso che ad un certo punto - con diverse dichiarazioni pubbliche - probabilmente non mandò il messaggio migliore nel momento di difficoltà. Sui social circola il "altre squadre ne avrebbero presi poi 4-5 da una squadra come l'Atalanta", alla dichiarazioni dopo il ko con il Granada: "Passare o non passare, ma dove andiamo se siamo senza 10 giocatori? La priorità è solo recuperare gli infortunati"