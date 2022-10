Spalletti e quegli incroci mai banali: altra striscia di vittorie e c'è ancora la Roma

Luciano Spalletti domani ritrova la sua Roma e e come da tradizione la gara può rappresentare un primo importante bivio per entrambe le squadre

Incroci mai banali. Luciano Spalletti domani ritrova la sua Roma e e come da tradizione la gara può rappresentare un primo importante bivio per entrambe le squadre. L'anno scorso, dopo otto vittorie di fila, la striscia vincente del Napoli si arenò proprio all'Olimpico contro la squadra di Josè Mourinho ed al ritorno un altro pareggio vanificò le residue possibilità per il titolo. In questa stagione le due squadre si ritrovano su livelli sorprendentemente ancora più alti e con una posta in gioco altrettanto importante: il Napoli dopo dieci vittorie di fila in stagione ha l'occasione per dare un primo segnale al campionato oppure rientrare nel gruppone, dall'altro lato la Roma con una vittoria entrerebbe nei discorsi d'alta classifica mentre con un ko vedrebbe subito allontanarsi la rivale a sette punti.

Non una gara qualunque

Per Spalletti però non saranno mai 90 minuti come altri. La doppia esperienza alla Roma resta la più importante della sua carriera, nonostante i titoli raccolti allo Zenit ed i risultati offuscati sia dallo stesso Mourinho all'Inter che dalla tormentata vicenda Totti. L'anno scorso non mancò qualche fischio e lo stesso probabilmente accadrà domani, ma stavolta probabilmente solo in quanto rivale ed alla guida di una squadra lanciatissina.

Gli ultimi dubbi

Osimhen viaggia verso il ritorno da titolare. Due spezzoni, entrambi con gol, l'hanno aiutato a tornare al top, e quindi agirà nel tridente con Kvaratskhelia e uno tra Politano e Lozano. L'altro ballottaggio riguarda la sinistra con Olivera che insidia Mario Rui, nella linea con Kim, Juan Jesus e Di Lorenzo mentre a centrocampo sarà Ndombele a sostituire Anguissa nel trio con Lobotka e Zielinski.