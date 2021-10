Spalletti eguaglia Sarri nell’anno 2017/18: 28 punti dopo 10 giornate

Il Napoli, sottolinea Opta, col successo di stasera contro il Bologna ha eguagliato il proprio record di punti dopo le prime 10 giornate di Serie A: 28, come nella stagione 2017/18, quando sulla panchina azzurra sedeva Maurizio Sarri. Una stagione che forse i tifosi azzurri ricordano malvolentieri, visto che si concluse con il secondo posto dietro la Juventus nonostante 91 punti in quella che è ormai diventata famosa come l'annata dello "Scudetto perso in albergo".