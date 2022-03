Spalletti ha le idee chiare: già designati i sostituti degli squalificati con l'Atalanta

Non ci saranno Amir Rrahmani e Victor Osimhen nella importantissima sfida di Bergamo alla ripresa del campionato

Non ci saranno Amir Rrahmani e Victor Osimhen nella importantissima sfida di Bergamo alla ripresa del campionato. Il difensore e l'attaccante erano infatti in diffida e, per i cartellini rimediati contro l'Udinese, saranno squalificati contro l'Atalanta. In vista della sfida a Gasperini il tecnico Luciano Spalletti ha le idee chiare per chi prenderà il loro posto: in difesa si rivedrà Juan Jesus, che aveva dato grandi garanzie nel periodo di assenza di Koulibaly. In avanti ci sarà Dries Mertens, in grande spolvero nella rimonta contro i friulani.