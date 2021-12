Spalletti ha sempre vinto in casa contro l'Empoli: tutti i precedenti del grande ex

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti oggi ritroverà, anche se solo dalla tribuna per la squalifica, il 'suo' Empoli per la 19ª volta. Il bilancio del tecnico di Certaldo contro i toscani è assolutamente favorevole: 12 successi (9 su 9 in casa), 3 pareggi e 3 sconfitte. Luciano Spalletti è un grande ex della partita, avendo militato, in quella che è stata la sua ultima esperienza da calciatore, tra le fila della società toscana dal 1991/92 al 1992/93, ed avendo poi allenato l’Empoli nella parte finale della stagione 1993/94 (sprovvisto di patentino, con Palazzese allenatore ufficiale), nel 1994/95 (settore giovanile), e dal 1995/96 al 1997/98, quando gli azzurri fecero il doppio salto dalla serie C-1 alla serie A, vincendo anche la coppa Italia di Lega Pro. In bilancio 55 vittorie, 42 pareggi e 42 sconfitte in 139 panchine ufficiali.