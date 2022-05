Spalletti in centro fa ripensare alle parole di ADL: oggi altro incontro

Le parole di Aurelio De Laurentiis delle scorse settimane hanno fatto discutere non poco, portando anche alla reazione di Luciano Spalletti

"Spalletti si è fatto una casa? No. E' lui che deve sentire Partenope nella sua testa e nella sua anima. Se sentirà che l'anima si è tinta di azzurro non ne potrà fare a meno. Poi l'allenatore è formidabile e l'uomo è serio, per cui nulla da obiettare". Le parole di Aurelio De Laurentiis delle scorse settimane hanno fatto discutere non poco, portando anche alla reazione di Luciano Spalletti - contro la stampa più che contro il numero uno del club partenopeo - e chiaramente sono tornate in mente ieri. Nel giorno libero, infatti, il tecnico s'è concesso alla città, a tutti gli effetti da turista, lasciando inevitabilmente tracce qua e là quando giri Napoli da tecnico azzurro.

Quasi una riposta

Nulla di meglio per "sentire Partenope", da tecnico del Napoli, che iniziare dai Quartieri Spagnoli. Spalletti è stato fotografato davanti al murales di Diego Armando Maradona e poi ha fatto tappa a San Gregorio Armeno, per le botteghe delle statuine ormai celebri in tutto il mondo, concedendosi anche agli scatti con i vari maestri. Con uno di loro ha scambiato anche la pettorina d'allenamento, quella col "Sarò con te" voluta fortemente al suo arrivo.

Oggi al fianco di ADL

In programma c'è la conferenza di presentazione del ritiro di Dimaro, in programma dal 9 al 19 luglio, il primo dell'estate prima poi di spostarsi a Castel di Sangro. Oltre ai vertici del turismo trentino, sarà presente anche il tecnico ed il presidente De Laurentiis. Uno di fianco all'altro, come già accaduto più volte negli ultimi giorni, ma stavolta davanti ai microfoni ed il discorso cadrà ovviamente su questo e molto altro.