Spalletti, ma che fai? Dei primi 7 bomber italiani ne chiama solo 2

Hanno fatto molto discutere le convocazioni di Spalletti, i 30 che diventeranno 26 per Euro 2024. Il ct dell'Italia ha convocato tra gli altri Acerbi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hanno fatto molto discutere le convocazioni di Spalletti, i 30 che diventeranno 26 per Euro 2024. Il ct dell'Italia ha convocato tra gli altri Acerbi nonostante il caso con Juan Jesus e Fagioli dopo la vicenda calcioscommesse.

Ma fanno discutere altre scelte. Ad esempio Spalletti ha chiamato appena due dei sette principali bomber italiani del campionato italiano. Pinamonti, 11 gol come Scamacca, è rimasto a casa, così come Colpani, Bonaventura e Politano che hanno segnato otto gol. Certo non si vive di soli gol, ma certi numeri contano. Tanta la delusione per questi giocatori.

1^ italiano per gol: Pinamonti 11 gol non convocato

2^ italiano per gol: Scamacca 11 convocato

3^ italiano per gol: Orsolini 10 convocato

4^ italiano per gol: Berardi 9 non convocato (infortunato)

5^ italiano per gol: Colpani 8 non convocato

6^ italiano per gol: Bonaventura 8 non convocato

7^ italiano per gol: Politano 8 non convocato