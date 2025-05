Ufficiale I tifosi hanno scelto: ecco chi è l'MVP azzurro del mese di aprile

Scott McTominay eletto Player of the Month di Aprile dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro centrocampista scozzese come miglior giocatore del mese.

Ad Aprile McTominay si è reso protagonista con gol e giocate straordinarie che hanno entusiasmato il pubblico. Il nostro numero 8 ha segnato la bellezza di cinque reti: due doppiette nelle partite interne contro Empoli e Torino e gol decisivo nella vittoria esterna di Monza

Complimenti a Scott, POTM di Aprile powered by MSC!