Da Milano ci credono: "Scudetto ancora possibile. Ricordate Pazzini-Cassano?"

vedi letture

Da Milano credono ancora allo scudetto. Il sito L'Interista, riferimento per il mondo nerazzurro, ricorda un precedente storico e in un editoriale scrive: "Inzaghi non ha perso le speranze in campionato, non sarà facile recuperare il Napoli, ma l'anno di Mourinho, guardando in casa Inter potrebbe lasciare pensieri positivi in via della Liberazione. Nessuno avrebbe scommesso 1 euro eppure Pazzini e Cassano invertirono i pronostici in pochi minuti.

Nel calcio tutto può succedere e la speranza non deve mai essere messa al secondo posto. Difficilissimo, magari un artefice del "triplete" potrebbe aiutarci: Chivu. L'allenatore a Parma sta facendo bene e il 18 maggio il Napoli gli farà visita. Nel 2008, il 18 maggio, a Parma, l'Inter vinse il sedicesimo scudetto, doppietta di Ibrahimovic".