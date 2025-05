"Vergogna a Lecce! Io con biglietto fuori e dentro chi non ce l'aveva": lo sfogo di un tifoso in diretta radio

vedi letture

"Vergogna a Lecce, io ho acquistato il biglietto e non ho visto il gol di Raspadori". Andrea, tifoso del Napoli, si sfoga in diretta a Kiss Kiss Napoli. Era al Via del Mare sabato e racconta quello che ha vissuto. Ha parlato degli scontri di Lecce e non solo. Tra l'altro ora è a rischio la trasferta di Parma. Ecco le sue parole a Il Bar dello Sport condotto da Gianluca Vigliotti.

"Ero all'esterno dello stadio già dalle 16,30 ma molti di noi, con regolare biglietto, siamo entrati solo al 40' del primo tempo perdendoci il gol di Raspadori. Il paradosso è che sono arrivati molti gruppi organizzati senza biglietto e sono riusciti subito a entrare a discapito nostro rimasti fuori. Poi ci sono stati anche scontri tra gli stessi tifosi del Napoli. Poi quelli entrati erano in alto e la partita neppure la vedevano mentre noi siamo stati costretti a restare fuori e pur avendo pagato il biglietto non abbiamo visto il gol di Raspadori. E' una vergogna", ha concluso il tifoso.