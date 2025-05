Fiato sospeso per un titolare e l'allarme di Conte per gli ultimi tre passi

Due giorni di riposo dopo lo sforzo di Lecce, con la relativa euforia dei tifosi al rientro a Capodichino, e poi il Napoli metterà nel mirino la sfida al Genoa, impegnato questa sera nel posticipo. Una partita alla volta per allungare la striscia di vittorie consecutive (Empoli, Monza, Torino e Lecce), peraltro senza subire gol con ben quattro clean sheet consecutivi (che mancavano proprio dall'anno dello Scudetto) per blindare non solo il primato in classifica ma anche il dato di miglior difesa d'Europa. Il Napoli non ha intenzione di commettere sbavature a questo punto della stagione e Antonio Conte quest'oggi attende notizie confortanti dall'infermeria perché la rosa rischia di assottigliarsi e togliere ulteriori scelte proprio nel momento cruciale con gli ultimi tre appuntamenti.

Fiato sospeso per Lobotka

Da valutare la distorsione alla caviglia rimediata da Lobotka in uno scontro con Karlsson e che l'ha costretto a lasciare il campo a Lecce nonostante i tentativi di restare in campo. Un movimento chiaramente innaturale per lo slovacco, ma solo domani - alla ripresa della preparazione - verranno valutate nel dettaglio le sue condizioni. Conte spera di non ricevere altre brutte notizie, considerando che sono già fuori Neres, Buongiorno e Juan Jesus (ieri al centro sportivo nonostante il giorno di riposo proprio per continuare al lavorare al recupero dall'infortunio) e proprio a centrocampo nell'ultimo periodo sembrava avere più soluzioni da poter ruotare.

"Non può passare per normale"

E' la frase ricorrente delle ultime conferenze di Conte, proprio rivolta alle assenze ed alla capacità in ogni caso di trovare nuova soluzioni, come uomini ma anche come accorgimenti tattici. Anche a Lecce, all'ipotesi di uno stop di Lobotka, non è mancato un passaggio in questo senso: "Stiamo facendo passare per normale qualcosa che non lo è: Neres fuori per tanto tempo da gennaio, Buongiorno uguale. Poi Juan Jesus, che l'ha sostituito in maniera egregia, ha avuto un problema. Oggi c'era Olivera centrale, doveva già giocare col Torino ma poi Raspadori si è alzato con la febbre. Mi auguro che Lobotka non abbia nulla di grave, non voglio raschiare il fondo del barile anche se ho avuto risposte da parte di tutti".