Spalletti ridisegna il Napoli senza Osimhen: con Mertens cambia totalmente lo sviluppo

La gara con la Lazio rischia di essere estremamente indicativa sulla stagione del Napoli. Non solo perché arriva dopo la doppia sconfitta consecutiva contro Inter e Spartak Mosca o per i risvolti di classifica, ma soprattutto per le indicazioni che arriveranno dal campo su come il Napoli riuscirà a sopperire all'assenza di Victor Osimhen che dovrà restare fuori almeno un paio di mesi e difficilmente potrà beneficiare di una maschera protettiva, complicata da realizzare per la natura delle sue fratture. Mancheranno anche Anguissa, Politano, Ounas, accorciando anche le scelte in panchina, ma è la sostituzione dell'attaccante a creare maggiori perplessità.

Tocca a Mertens

Per sostituire Osimhen c'è in pole Dries Mertens. Dovrebbe essere lui, con Petagna da subentrante (o in tandem) a gara iniziativa, ad assumersi il peso dell'attacco. E proprio qui arrivano i maggiori dubbi: Osimhen permetteva al Napoli di rifugiarsi spesso nel lancio lungo per attaccare la profondità, o anche difendere palla, e rendersi dunque pericolosi senza sbilanciarsi più di tanto. Con Mertens - come s'è visto già a Mosca - la squadra deve sviluppare maggiore fraseggio, controllare la metà campo offensiva alzando di più il baricentro, aumentare gli inserimenti a rimorchio per riempire l'area ed arrivare in sostanza in maniera più ragionata ed elaborata, come negli anni di Sarri, che proprio domani farà visita a Fuorigrotta.