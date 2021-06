Spalletti ritroverà a Napoli uno dei suoi pupilli

Kostas Manolas sarà uno dei punti fermi in difesa, uno degli elementi centrali del prossimo Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano lo conosce bene, è uno dei suoi pupilli. Lo allenò un anno alla Roma nella stagione 2016-2017. In quell’anno, i giallorossi ottennero uno straordinario secondo posto con un punto in più del Napoli di Sarri. Grazie a quel secondo posto, la Roma riuscì a conquistare l’accesso diretto alla Champions League. Manolas era uno dei perni di quella Roma e disputò una delle migliori stagioni in carriera. Ora è pronto a riabbracciare il suo ex allenatore.