Spalletti rivela perché Zielinski non è ancora al top

Gli hanno chiesto di Zielinski, delle sue difficoltà, Luciano Spalletti ha risposto così in conferenza stampa pre-Bologna: "E' vero, non ha ancora dato il suo meglio, ma lo aspetto. Non è ancora in grande condizione ma lo vedo in crescita e queste gare ravvicinate lo aiuteranno ad entrare a regime". Un gol e due assist per il polacco, distante parente da quello ammirato nei mesi scorsi. Presto tornerà a brillare secondo l'allenatore del Napoli.