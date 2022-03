Spalletti vs Pioli, atto X: l'allenatore azzurro l'ha sempre battuto in casa, i precedenti

Decimo faccia a faccia in campionato fra i mister Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Il quarto col toscano nelle vesti di padrone di casa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Decimo faccia a faccia in campionato fra i mister Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Il quarto col toscano nelle vesti di padrone di casa. Nel 2006-2007 fu Roma-Parma 3-0. Nel 2017-2018 ecco Inter-Fiorentina 3-0. Quindi nel 2018-2019 Inter-Fiorentina 2-1. Insomma, percorso netto per l’attuale coach del Napoli con 3 affermazioni in altrettante sfide. Ma le statistiche per l’emiliano non migliorano invertendo i campi di gara. Pioli in casa ha rimediato soltanto 2 pareggi (sempre in occasione di Fiorentina-Inter) a fronte di 4 KO. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E PIOLI

7 vittorie Spalletti

2 pareggi

0 vittorie Pioli

24 gol fatti squadre di Spalletti

7 gol fatti squadre di Pioli