Sporting, le italiane sono un incubo: c'è un dato che fa sorridere Conte
TuttoNapoli.net
Ci sono alcune statistiche rassicuranti relative alla partita di questa sera contro lo Sporting per la seconda giornata della fase campionato di Champions League con calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Maradona.
Lo Sporting non vince da 10 partite contro le squadre italiane (P5 S5), ovvero dal 2-1 sulla Lazio nella fase a gironi di Europa League a settembre 2011. Ha pareggiato 1-1 in casa contro il Bologna all'ottava giornata della scorsa Champions League. La formazione lusitana non vince da 17 trasferte contro le squadre di Serie A (P4 S13).
Pubblicità
Notizie
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "A Milano abbiamo dominato! C'è emergenza, senza recuperi ci sarà Elmas terzino. Su De Bruyne..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’esclusivo labiale di De Bruyne, la bufala su McTominay, la scelta shock di Conte e la vendetta del grande assente
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..."
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com