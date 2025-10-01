Sporting, le italiane sono un incubo: c'è un dato che fa sorridere Conte

Ci sono alcune statistiche rassicuranti relative alla partita di questa sera contro lo Sporting per la seconda giornata della fase campionato di Champions League con calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Maradona.

Lo Sporting non vince da 10 partite contro le squadre italiane (P5 S5), ovvero dal 2-1 sulla Lazio nella fase a gironi di Europa League a settembre 2011. Ha pareggiato 1-1 in casa contro il Bologna all'ottava giornata della scorsa Champions League. La formazione lusitana non vince da 17 trasferte contro le squadre di Serie A (P4 S13).