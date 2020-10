Sportitalia - Juve-Napoli si giocherà, campo libero al ricorso: sullo sfondo accordo politico

La vicenda Juventus-Napoli è ancora lontana dalla parola fine. Lo sostiene Sportitalia che ha fornito poco fa importanti aggiornamenti tramite la propria app. La sentenza che ha portato allo 0-3 a tavolino era inevitabile per come era stata posta la causa, in quanto legata a una partita che non si è svolta e dunque inammissibile - riferisce l'emittente -. Nonostante ciò, è importante che la Juventus abbia evitato di presentarsi in giudizio, rimanendone estranea totalmente. Un atto di signorilità che diventa un assist per gli azzurri. Così, in secondo grado, il Napoli, senza opposizione, potrà ottenere che la partita venga rigiocata e recuperare il punto di penalizzazione. Sullo sfondo un accordo politico con Gravina a fare da garante per il bene del sistema e della regolarità del campionato.