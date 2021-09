Squadra che vince non si tocca, solo un cambio per Spalletti: la probabile formazione Sky

Luciano Spalletti non si affida al turnover per il posticipo di stasera contro il Cagliari. Il tecnico azzurro continua si affida agli stessi uomini scesi in campo a Marassi, operando un solo cambio. Dopo l'ottima prova contro la Sampdoria, in porta sarà riconfermato Ospina. Davanti al colombiano dovrebbe essere riconfermata anche la linea di quattro difensori formata da Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana ci saranno Anguissa e Fabián. La punta sarà ancora Osimhen, supportato da Politano, Zielinski e Insigne. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre, riportate dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.