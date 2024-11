SSC Napoli annuncia: "Pino Daniele torna a casa, al Maradona sarà presentato il suo inedito"

Domani sarà presentato un inedito dell'indimenticato Pino Daniele. Ad annunciarlo sui sui propri canali social con un video di presentazione e un messaggio è stata la SSC Napoli: "Domani Pino Daniele torna a casa. Allo Stadio Diego Armando Maradona verrà presentato in anteprima assoluta l’inedito 'Again' in uscita Venerdì 29 Novembre".