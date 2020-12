Ssc Napoli, il commento sul sito web: "Punto prezioso, si decide tutto giovedì nel Tempio Maradona"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Un guizzo di Mertens e un balzo prodigioso di Ospina. Un gol di Dries in apertura e una parata di David che a un gol ci assomiglia molto dopo un'ora. Il Napoli mette in copertina bomber e portiere e si porta via un punto prezioso dal fortino olandese. Finisce 1-1 e adesso la qualificazione passa per un pareggio, almeno, da conquistare contro la Real Sociedad a casa nostra. Mertens infila un'altra sua perla della collezione "all time" con uno spunto rapace in area. Il Napoli ha varie occasioni per fare il secondo gol, ma l'AZ alza ritmo e testa e prima pareggia, poi va dal dischetto per il sorpasso. Koopmeiners incrocia, Ospina chiude il passaggio a livello. Uno a uno. Giovedì si decide tutto nel Tempio Maradona".