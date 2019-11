Ssc Napoli, il commento sul sito web: "Sfuggono tre punti attesi per risalire la corrente"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commenta la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Finisce 0-0 al San Paolo. Il Napoli non riesce a piegare la resistenza del Genoa e non trova il gol nonostante la pressione costante. Sfuggono i tre punti attesi e bramati per risalire la corrente. Gli azzurri sfiorano la rete in varie occasioni, soprattutto nel finale con un colpo di testa di Elmas con la palla che supera per tre quarti la linea ma non del tutto grazie ad una gran parata di Radu. Adesso arriva la sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con la sfida contro il Milan a San Siro".