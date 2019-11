Ssc Napoli, il report dell'allenamento: sei azzurri rientrati dalle nazionali, Allan lavora in parte col gruppo

Il sito ufficiale della Ssc Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report della sessione mattutina di allenamento: "Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali.

Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13esima giornata in programma a San Siro (ore 18).

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Insigne, Meret, Di Lorenzo, Mario Rui, Maksimovic e Koulibaly.

La squadra, sul campo 1, dopo una prima fase di riscaldamento, è stata impegnata in lavoro finalizzato a possesso palla.

Di seguito seduta tecnico tattica.

Chiusura con serie di partite a campo piccolo con l'utilizzo delle sponde alle quali non hanno preso parte i Nazionali appena rientrati.

Allenamento personalizzato per Tonelli. Allan ha fatto parte di seduta in gruppo e parte differenziata. Lavoro di scarico per Di Lorenzo".