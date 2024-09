Ufficiale SSC Napoli, nuovo ingresso in società: Tommaso Bianchini annuncia Leonardo Giammarioli

Ad annunciarlo è Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della Società Sportiva Calcio Napoli

Si allarga la squadra marketing dellla SSC Napoli. Ad annunciarlo è Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della Società Sportiva Calcio Napoli con questo post su Linkedin: "Sono lieto di annunciare anche una nuova aggiunta al Dipartimento Affari del Club. Da oggi Leonardo Giammarioli è il nuovo Chief Global Business Development Officer del Club, sono certo che Leonardo ci supporterà per accelerare ancora di più il processo di globalizzazione del nostro brand. In bocca al lupo Leonardo!

Giammarioli nell'ultiimo periodo aveva operato come Head of Internationalization presso il Bayer Leverkusen, uno dei club più prestigiosi della Bundesliga. In passato h a anche lavorato alla AS Roma, dove ha ricoperto il ruolo di Marketing Manager dal 2012 al 2014.