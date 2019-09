SSCN smentisce il Comune: "Video diffuso è stato girato ieri alle 15.30 da un membro della società"

Nuova nota diffusa dalla SSC Napoli sulla questione San Paolo. Dopo il video diffuso in mattinata sulle condizioni degli spogliatoi (clicca qui), il club ha voluto precisare su Twitter che il video non è vecchio come riferito da esponenti del Comune: "Le immagini degli spogliatoi diffuse oggi sono una sintesi di un video di circa 3 minuti girato ieri con uno smartphone alle 1530 circa da una persona dello staff della società".

