SSCNapoli, il commento sul sito: “Nei giorni della 'merla' il Napoli abbassa la temperatura in tutta Italia"

"La staffetta della gloria. Il Cholito al minuto 86' disegna la parabola che entra di diritto sulla copertina del campionato".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: “Choooooliiiitooooo! La Voce 'e notte del Maradona ha il cuore napoletano e l'animo argentino. Giovanni Simeone è il Cuor di Leone che fa esplodere l'urlo di Fuorigrotta che parte dalla Terra e arriva fino alla stratosfera superando il muro del suono scandendo il battito di un popolo intero. Sono le 10 e mezza di sera quando il Cholito si gira di sinistro e solleva l'incrocio dei pali con un colpo da campione di razza. Circa un'ora prima, dall'altro lato, Victor Osimhen aveva firmato un diadema di luce abbagliante che vale un intero collier di perle. Stop di petto, rifinitura di coscia e destro sotto la traversa. Un terzo tempo che applaudono pure in NBA. La Roma in mezzo al match ci mette corsa, potenza, orgoglio, tecnica e vigore mai domo. Quello che porta al pareggio di El Shaarawy ad un quarto d'ora dalla fine.